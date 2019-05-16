إضراب معتقلين فلسطينيين 45 يوما عن الطعام في سجون إسرائيل

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس إن معتقلين فلسطينيين يواصلان إضرابهما عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ 45 يوما على التوالي.

وذكر نادي الأسير "منظمة غير حكومية" ، في بيان صحفي ، أن المعتقلين عودة الحروب وحسن العويوي وكلاهما من الضفة الغربية، يواصلان الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهما الإداري.

وأوضح أن الحروب والعويوي محتجزان في معتقل "نيتسان الرملة"، حيث جرى نقلهما أكثر من مرة إلى مستشفيات مدنية إسرائيلية مع استمرار تدهور أوضاعهما الصحية.

والحروب /32 عاماً/ معتقل منذ شهر ديسمبر الماضي ، وهو أب لعشرة أطفال، فيما العويوي /35 عاماً/ معتقل منذ 15 يناير الماضي، وهو أب لثلاثة أطفال.

وفي السياق ذاته ، ذكر نادي الأسير أن المعتقل سليم رجوب/ 48 عاماً/ يواصل إضرابه عن الطعام منذ 22 يوماً، وهو محتجز في زنازين معتقل "عوفر" منذ الأول من يناير 2018.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني ، تعتقل إسرائيل في سجونها حاليا نحو 5700 أسير وأسيرة، من بينهم نحو 500 على بند الاعتقال الإداري الذي يتيح الاعتقال المفتوح من دون توجيه اتهامات محددة.