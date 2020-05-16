رئيس «هواوى مصر»: حققنا 18 % معدل نمو عالميا رغم تضيقات بعض الدول

رصد 100 مليار دولار للبحث والتطوير خلال السنوات الـ 5 المقبلة

رصدت شركة هواوى الصينية 100 مليار دولار للبحث والتطوير خلال الـ 5 سنوات المقبلة، تبعا لتصريحات فينيست صن الرئيس التنفيذى لـ«هواوى مصر».

اضاف ان الشركة انفقت ما يقرب من 15 % من إيراداتها للبحث والتطوير بإجمالى 17 مليار دولار خلال العام الماضى حيث يعمل فى تلك المنظومة حول العالم حوالى 96 ألف شخص.

وبحث وزير القوى العاملة محمد سعفان مع قيادات هواوى تفعيل بروتوكول التعاون بين الجانبين لتدريب المهندسين ورفع كفاءتهم من أجل أن يرتقى مستواهم لعمل شركات صغيرة تتعاون مستقبلا مع هواوى لمواكبة العصر الحديث بجميع متغيراته المتلاحقة والمتسارعة، وتطوير وتحديث النظم التكنولوجية لتتوافق مع رؤية مصر 2030.

وقال صن انه على الرغم من المضايقات التى تعرضت لها شركته فى الفترة السابقة من جانب العديد من البلدان نجحنا فى تحقيق معدل نمو يصل إلى 18% باجمالى عوائد 120 مليار دولار عن العام السابق.

وأضاف أن العالم كله فى الآونة الأخيرة كان الحديث الشاغل له عن الجيل الخامس التى تتصدر ريادته هواوى منوها إلى أن خبراء الاتصالات فى العالم أكدوا أن هواوى تسبق الشركات الأخرى فى تلك التكنولوجيا بنحو عامين أو ثلاثة أعوام من التطور.

وأشار إلى أن الشركة وقعت 91 عقدا تجاريا فى العام الماضى منها 11 عقدا فى الشرق الأوسط وهناك تعاون مع اليابان وكوريا واوروبا فى هذا الشأن.

ووجه الرئيس التنفيذ لـ «هواوى» الدعوة لوزير القوى العاملة لحضور الاحتفال المزمع إقامته بمناسبة اتمام الشركة 20 عاما فى مصر، مؤكدا أن الفترة القادمة سيكون هناك تركيز أكبر على التدريب فى مصر، وذلك لتدريب أكبر عدد من الشباب المصرى كما حـدث من قبل فى مبـادرة بنك القدرات المتميزة.