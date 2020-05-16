العامري فاروق: الأهلي قادر على الصمود أمام كورونا ولكن إلى حد معين

يرى العامري فاروق، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الفريق قادر على الصمود أمام أزمة فيروس كورونا المستجد، «كوفيد-19».

وقال العامري في تصريحات تلفزيونية لقناة «أون تايم سبورتس»: "لنتكلم بالأرقام، لأن الأرقام تعبر عن كل شيء بشكل مفصل، عندما ظهرت هذه الأزمة كانت رؤية مجلس الإدارة أن نكمل ما بدأنه من مشروعات وأن نكون في انعقاد تام، لبحث كل الملفات".

وأضاف العامري: "الأهلي قادر على الصمود أمام كورونا لكن بحد معين، عندما استلمنا النادي في عام 2017، كانت حجم السيولة حولي 50 مليون جنية، الأمر الذي دفعنا لأن نعمل في محاور متعددة لكي نحصد إيرادات ستمكننا أن نصمد أمام هذه الأزمة".

وتابع: "في نفس التوقيت كان مجلس الإدارة مطالب، بسداج 260 مليون جنية مقابل أرض النادي الجديدة، وأيضا بتطوير المنظومة الرياضية، لأنها الحلم لكل جماهير الأهلي، كل هذه الأمور كانت قضايا صعبة كان لابد أن نتعامل معها بطريقة مدروسة".