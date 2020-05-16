هل يكسر دورتموند عقدته مع عودة البوندسليجا؟

بعد نحو شهرين من توقفه بسبب جائحة فيروس كورونا، يعود الدوري الألماني - كأول دوري من الدوريات الخمس الكبرى - لاستئناف مبارياته من جديد، بواحدة من أشهر الديربيات في العالم، والمعروف بـ "ديربي الرور" بين فريقي بوروسيا دوتموند وشالكه، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

يدخل دورتموند لقاء اليوم، بحثًا عن فك العقدة، حيث لم يستطع العملاق الألماني الفوز على نظيره شالكه منذ ديسمبر 2018 عندما فاز بهدفين مقابل هدف، وذلك حسب ما أشارت إليه شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم.

وذكرت الشبكة الشهيرة، عبر حسابها على "تويتر"، أن آخر مباراة جمعت الفريقين، فاز بها فريق شالكه على دورتموند بنتيجة 4 / 2 وقبل موسم استطاع الفريق أن يقلب تأخره بأربعة أهداف نظيفة إلى تعادل 4/4.

وأضافت الشبكة، أن دورتموند فاز بمباراة واحدة فقط من أصل آخر 8 لقاءات ، وذلك منذ ديسمبر 2018.

ويحتل دورتموند المركز الثاني برصيد 51 نقطة خلف بايرن ميونيخ المتصدر بفارق 4 نقاط، بينما يحتل شالكة المركز الـ6 برصيد 37 نقطة.