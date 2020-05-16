مصدر بالإسماعيلي: باهر المحمدي لن يرحل عن الإسماعيلي

كشف مصدر بالنادي الإسماعيلي الموقف النهائي للفريق من انتقال باهر المحمدي للنادي الأهلي .

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد ذكرت في الساعات الأخيرة أن اللاعب اتفق على الانتقال للأهلي من الموسم المقبل، بعقد يمتد لـ4 سنوات مقابل 60 مليون جنيه.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ«الشروق» إن باهر المحمدي يرتبط مع الإسماعيلي بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2022-2023، ولم يدخل في مفاوضات مع أي ناد في مصر.

وأوضح المصدر أن فكرة رحيل باهر المحمدي غير مطروحة بالمرة لدى مجلس الإدارة الحالي، مشيرًا إلى أن النادي طلب الحصول على 200 مليون جنيه للتخلي عن اللاعب كشرط تعجيزي لأي ناد.

وكان اسم باهر المحمدي قد ارتبط خلال الفترة الأخيرة بالانتقال إلى الأهلي او الاحتراف في أحد الدول العربية.