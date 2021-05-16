الشعب الياباني يرفض إقامة أولمبياد طوكيو

يفضل حوالي 60% من الشعب الياباني إلغاء أولمبياد طوكيو في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا، بحسب نتائج استطلاع الرأي الذي نشرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية نتائجه اليوم الأحد.

وبحسب استطلاع الرأي فإن 59.7% من المشاركين اتفقوا على إلغاء الأولمبياد، التي تأجلت من العام الماضي بسبب الجائحة، ورأى 25.2% ضرورة إقامة الدورة الأولمبية دون حضور جماهير في الوقت الذي صوت فيه 12.6% لصالح إقامة الأولمبياد في موعده، وبحضور عدد محدود من الجماهير.

وتتطلع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المحلية المنظمة، للمضي قدما نحو استضافة الدورة الأولمبية في موعدها ومن المقرر إتخاذ القرار فيما يخص عدد المشجعين المسموح بحضورهم، بحلول يونيو المقبل.

واتفقت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المحلية المنظمة في مارس الماضي على منع حضور الجماهير من خارج اليابان خلال الدورة الأولمبية هذا الصيف بسبب الجائحة.

وجاء استطلاع الرأي قبل نحو شهرين من انطلاق الأولمبياد في 23 يوليو المقبل في طوكيو والتي شهدت إعلان حالة الطوارئ منذ أواخر أبريل الماضي.

وجرى تمديد إجراءات الطوارئ في تسع مقاطعات اليوم الأحد بسبب انتشار السلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وزادت المعارضة ضد الأولمبياد في اليابان التي واجهت صعوبة كبيرة في احتواء الموجة الرابعة من الجائحة، في الوقت الذي يشتكي فيه الناس من معدل التطعيمات البطيئ في البلاد.

وحصل حوالي 1% فقط من الشعب الياباني البالغ تعداده 125 مليون نسمة، على الجرعة الكاملة من اللقاح منذ بداية حملة التطعيمات في البلاد في منتصف فبراير الماضي.