 بالصور.. على ربيع وأوس أوس يفتتحان موسما جديد من صباحية مباركة - بوابة الشروق
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بالصور.. على ربيع وأوس أوس يفتتحان موسما جديد من صباحية مباركة

صباحية مباركة
صباحية مباركة
إيمان محمود:
نشر في: الأحد 16 مايو 2021 - 12:38 ص | آخر تحديث: الأحد 16 مايو 2021 - 12:38 ص

افتتح النجمان على ربيع وأوس أوس عروض مسرحية صباحية مباركة، في موسمها الثاني الجديد، تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر، وتستمر العروض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي.

ويقدم ربيع وأوس أوس عروض صباحية مباركة في حفلات" ماتينه" ، من الساعة ٦ وحتى ٩ مساء، التزاما بإجراء الإغلاق.

مسرحية صباحية مباركة بطولة علي ربيع و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ومجموعة كبيرة من الفنانين، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، ديكور محمود سامي، أزياء مي مجدي، أشعار أيمن بهجت قمر، ألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، مدير الفرقة حسن نجيب، إخراج أشرف عبدالباقي، وإنتاج وورك شوب.

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