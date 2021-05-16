استمرار الحملات لمتابعة الالتزام بقرار غلق المحلات والمقاهي بالأقصر

شنت السلطات المحلية والأمنية بمحافظة الأقصر لليوم العاشر على التوالى حملات مكبرة في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتأكيد على تفعيل تنفيذ قرارات مجلس الوزارء الخاصة بغلق المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، والأنشطة الأخرى المدرجة ضمن قرارات مجلس الوزراء، في الموعد المحدد في تمام الساعة التاسعة مساء؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الاقصر انه السلطات المحلية لمركز و مدينة الزينية شنت بقيادة يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية حملة مكبرة بالتنسيق مع مركز شرطة طيبة وأسفرت عن تحرير ٣ محاضر غلق، و ٥ محاضر نظافة، و ٥ محاضر عدم ارتداء كمامة.

فى السياق نفسه قامت الوحدة المحلية لقرية العشى بتنفيذ حملة نظافة داخل القرية ورفع المخلفات من على الطريق بقيادة مكى عمر رئيس القرية و غالية احمد حسن سكرتير قرية العشى حيث تم رفع ٨ أطنان مخلفات وتراكمات من داخل القرية .

فيما قاد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، حملة موسعة داخل مدينة الطود لمتابعة تطبيق قرارات الغلق في المواعيد المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .

وفي سياق متصل، قاد محمد عبد المعز رئيس الوحدة المحلية لقرية الطود غرب، ومحمد حسن رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات بحري، وأشرف عبد الرحيم قناوي رئيس الوحدة المحلية لقرية المريس، وهشام علي أبايزيد رئيس الوحدة المحليه لقرية العديسات قبلي حملات موسعة داخل قرى العديسات بحري والطود غرب والمريس والعديسات قبلي لمتابعة تطبيق قرارات الغلق في المواعيد المحددة.

وأسفرت الحملات عن تحرير ٥ محاضر تصالح فوري في مخالفة عدم ارتداء الكمامة، و ٤ محاضر إشغال طريق، و٣ محاضر نظافة ، وإزالة إدارية.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا برئاسة ابراهيم نصير رئيس المركز ، حملة مكبرة مساء اليوم على المحلات التجارية والمقاهي بمدينة اسنا، لمتابعة الالتزام بالقرارات الحظر وتحقيق الانضباط العام وذلك بمشاركة اللواء عبد المجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب ، والعميد محمد أبو عايد مأمور مركز شرطة اسنا.

وتم ضبط ٦ محلات تجارية مخالفة لقرار الغلق وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها كما تم تحرير ٨ محاضر إشغال طريق و ٣ محاضر بائع متجول، و ٥ محاضر نظافة عامة، وتنفيذ ١٦ إزالة إدارية، وتحرير ٤ محاضر مضبوطات متنوعة.