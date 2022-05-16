روسيا: انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو لن يعزز الأمن في أوروبا

حذّر المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف، من أنّ انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن يعزز الأمن في القارة الأوروبية.

وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الناتو كان سيؤدي إلى نزاع إقليمي محتمل بين روسيا ودولة هي جزء من الحلف.

وتابع: «ليس لدينا نزاعات حدودية مع فنلندا أو السويد، بينما كان من المحتمل أن تصبح أوكرانيا عضوا في الناتو، وكان يمكن أن يكون لروسيا نزاع حدودي مع دولة تشارك في التحالف».

في الإطار نفسه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنّ بلاده أطلعت أعضاء حلف الناتو على كيفية ما أسماه دعم السويد وفنلندا لتنظيم «بي كا كا ،ي ب ك» (المصنف إرهابي في تركيا).

وأضاف الوزير التركي في مؤتمر صحفي، عقده على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في العاصمة الألمانية برلين: «أطلعنا أعضاء الناتو على كيفية دعم السويد وفنلندا لتنظيم بي كا كا، ي ب ك، وخصوصا تسليح السويد للتنظيم».

وأوضح أنّ الجانبين السويدي والفنلندي اقترحا خلال الاجتماع معهما، السبت الماضي، العمل من أجل إزالة المخاوف التركية بشأن انضمامهما إلى الناتو.

ووصف أوغلو تصريحات وزيرة خارجية السويد بخصوص العلاقة مع «بي كا كا» بأنها استفزازية وليست بناءة، وقال إن بلاده لن تقبل ما سماه «تهرب» السويد وفنلندا من تقديم الضمانات لسحب دعمهما لهذا التنظيم.