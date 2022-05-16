وزير الداخلية اللبناني: عملية التشكيك في الانتخابات البرلمانية لن تؤثر على النتائج

قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، إن بلاده استطاعت تنظيم الانتخابات البرلمانية رغم كل الصعوبات وحملات التشكيك.



وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنّ نسب المشاركة في الاقتراع جيدة وليست منخفضة مقارنة بالانتخابات التشريعية السابقة.



وشدّد على أن عملية التشكيك في الانتخابات لن تؤثر على النتائج، لافتًا إلى أن النتائج النهائية التي وصلت حتى الآن هي لأربع دوائر انتخابية.



وأشار إلى أن نتائج الانتخابات تظهر تباعًا وستظهر بمجرد توثيقها بشكل نهائي لضمان تحقيق الشفافية.



وتتواصل في لبنان اليوم الاثنين، عملية فرز الأصوات في الانتخابات النيابية بانتظار ظهور التشكيلة النهائية للبرلمان المؤلف من 128 عضوا.



وأظهرت النتائج الأولية حصول القوات اللبنانية على عشرين مقعدا ليكون أكبر حزب ممثل للمسيحيين في لبنان، فيما حصل التيار الوطني الحر على 16 مقعدا.



وأشارت النتائج الأولية أيضا إلى فوز ما لا يقل عن خمسة مستقلين آخرين ممن خاضوا حملاتهم على أساس برنامج إصلاحي.