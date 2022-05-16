المخرج محمد ربيع يحصد جائزة مهرجان ثيسالونيكي للأفلام القصيرة في اليونان عن فيلم مكتوب

حصد فيلم "مكتوب"، للمخرج محمد ربيع، جائزة ثاني أفضل فيلم كوميدي لعام 2022، ضمن جوائز مهرجان ثيسالونيكي للأفلام القصيرة، الذي أُقِيم مؤخرًا في اليونان.

ومثَّل فيلم "مكتوب" مصر في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في تصنيف "الكوميدي" ضمن النسخة الجديدة من مهرجان ثيسالونيكي، في أول مشاركة مصرية في مهرجان الأفلام القصيرة الشهير في اليونان، ليحصد درع التكريم الفضي في جوائز أفضل فيلم قصير كوميدي لهذا العام، وشهد المهرجان مشاركة 3200 فيلم من 115 دولة.

وتدور أحداث فيلم "مكتوب" حول حكاية حب مثيرة للجدل تجمع بين أخ وأخته يتلاقيان منفصلين في أحد الكافيهات خلال الغربة ويعبران عن حبهما بالكتابة على حائط الكافيه دون أن يدركا أنهما يكتبان لبعضهما البعض ودون أن يصادفا تواجدهما بنفس المكان الذي يتوافدان عليه يوميا، ليكتشفا بالصدفة في النهاية أن حبهما هو دواء لداء الوحدة والغرب.

وتأتي جائزة مهرجان ثيسالونيكي اليوناني بعد أيام من مشاركة فيلم "مكتوب" في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في مهرجان هوليوود للفيلم العربي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويجمع الفيلم في بطولته بين الفنانة داليا شوقي والفنان محمود ماجد الذي تولى مهمة تأليفه، بينما أخرجه محمد ربيع، في تعاون فني جديد بين الثلاثي بعد مشاركتهم سويا في فيلم "حاسب تحلم" المقرر عرضه قريبا.