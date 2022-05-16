قائمة الاتحاد السكندري لمباراة فيوتشر في الدوري

قرر عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، السفر إلى القاهرة بكتيبة تضم 22 لاعبًا، على أن يتدرب فى السادسة مساء اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة فيوتشر، المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى العام.

وقاد عماد النحاس فريق الاتحاد السكندري في 6 مباريات منذ قدومه على رأس القيادة الفنية لسيد البلد خسر فيها 13 نقطة ولم يجمع سوى 5 نقاط فقط، ليحتل زعيم الثغر المركز الثالث عشر في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف وأحمد يحيى و صبحي سليمان.

خط الدفاع: كريم يحيى و السيد سالم و محمود شبانة و نادر رمضان وصبري رحيل وعبد الله نصيب و مروان النجار.

خط الوسط: مورو ساليفو و خالد الغندور و عبد الغنى محمد و محمد رجب و فوزى الحناوي و أحمد عادل ميسي و مروان عطية و أحمد نبيل مانجا و كريم ممدوح.

خط الهجوم: إبراهيم حسن و مابولولو و بنجامين، ويغيب عن الاتحاد، سعيدو سمبوري، أحمد راشد، هشام صلاح، كريم الديب، محمد مجدى ومحمد عبد السلام.