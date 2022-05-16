منطقة المنيا الأزهرية تعلن عن المعلمة القدوة

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، أن إدارة رياض الأطفال بالمنطقة، أقامت التصفيات الختامية لمسابقة المعلمة القدوة في المُدة من 14 مايو حتى 15 من ذات الشهر، وذلك بالمتنافسات عن مختلف الإدارات بروضات الأطفال على مستوى المنطقة .

حيث أفادت مدير رياض الأطفال بأن تنظيم التصفية الختامية بالديوان العام إنما يتأتى في إطار الوارد من الإدارة العامة لرياض الأطفال برئاسة القطاع ، تقدم للمسابقة كلا من: المعلمة أسماء محمد عبد الجابر ، من روضة معهد أبو جرج، والتي تم تصعيدها عن إدارة بني مزار، والمعلمة مي محمود سعيد ، من روضة معهد صفط أبو جرج، عن إدارة بني مزار والمعلمتين إيناس محمد عوني، إيمان مصطفى عامر من روضة معهد أبو شحاتة الابتدائي بمطاي والمعلمة عن روضة معهد طمبو ببني مزار.

وتشكلت لجنة التقييم من "موجه عام التربية الفنية، موجه التربية الفنية، مشرفة رياض الأطفال ببني مزار، مشرفة رياض الأطفال عن إدارة مطاي، وعضو فني إدارة رياض الأطفال بالمنطقة.

وأعلن رئيس الإدارة المركزية اليوم الإثنين السادس عشر من مايو لعام 2022، عن فوز المعلمة أميرة طاهر صلاح، بلقب المعلمة القدوة لرياض الأطفال، للعام الدراسي الحالي، عن منطقة المنيا الأزهرية، حيث تستعد لتمثيل المنطقة على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور أحمد محمد طلب رئيس منطقة المنيا الازهرية، بأنه تم تقييم المتقدمات، وفق ضوابط محددة ومعلنة من قبل حتى يتسنى للمعلمات التأهل والاستعداد للمنافسة، بحيث اشتملت عناصر التقييم على التميز في الإنجاز 35 درجة، التطوير والتعليم المستدام 15 درجة، الإبداع والابتكار ودمج التكنولوجيا 15 درجة، المواطنة والإيجابية والولاء والانتماء لمنهج الأزهر الشريف 15 درجة ، الريادة المجتمعية والمهنية 20 درجة.

فيما أفاد الوكيلان الثقافي والشرعي أن تنظيم تصفيات المسابقة الختامية بالديوان العام للتشجيع على المنافسة والتميز بين المعلمات لحصد لقب المعلمة القدوة على مستوى المنطقة.

وأضافا الوكيلان، أن الهدف من ذات المسابقة إنما يتأتى في إطار ترسيخ ثقافة التميز والابتكار لدى المعلمات، ورفع كفاءتهن المهنية والمهارية بما يوائم الخطة التنموية المستدامة 2030 ومن المقرر أن تعقد التصفية النهائية بقطاع المعاهد الأزهرية خلال الشهر الجاري من مايو 2022.