وصلت قوات أوكرانية إلى منطقة حدودية مع روسيا قرب خاركيف شرق البلاد، في وقت قال فيه مسؤول أوكراني إنّ القوات ربما تتحرك على الحدود في الأيام القليلة المقبلة للضغط على القوات الروسية في شمال شرقي المدينة.

وخاركيف هي ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، وقد حاصرتها قوات روسية منذ بدء الغزو في 24 فبراير الماضي، قبل أن تطردها القوات الأوكرانية منذ أيام.

ونقلت تقارير إعلامية عن وزارة الدفاع الأوكرانية، قولها عبر "فيسبوك"، إن كتيبة من القوات المسلحة الأوكرانية وصلت للحدود مع روسيا، مضيفة: "معًا إلى النصر".

في السياق، كتب حاكم منطقة خاركيف أوليه سينيجوبوف، عبر تطبيق تليجرام، إن القوات في الكتيبة 227 أعادت رفع علامة على حدود البلاد.

وأضاف: «نشكر كل من خاطر بحياته ليحرر أوكرانيا من الغزاة الروس».

وانتشرت القوات على طول المنطقة الحدودية المحاذية لخاركيف، حيث وصلت الكتيبة الأوكرانية الأولى إلى الحدود الروسية، وفقا لصحيفة جارديان البريطانية.

وأمس الأحد، نشرت وسائل إعلام، مقطعا مصورا للكتيبة الأوكرانية التي وصلت إلى المنطقة الحدودية، وتبلغ مدته دقيقة و26 ثانية، ويظهر فيه قائد عسكري أوكراني يتحدث مع الجنود الذين تجمعوا لالتقاط صورة على ما يبدو.

وقالت ماريا أفديفا، وهي مديرة الأبحاث برابطة الخبراء الأوروبيين في أوكرانيا، تعليقا على الفيديو: «وصلت اليوم الكتيبة العسكرية الأوكرانية 227 من لواء الدفاع الإقليمي 127 إلى الحدود مع روسيا في منطقة خاركيف. المجد لأوكرانيا».

وفي روسكا لوزوفا، وهي قرية تقع بين خاركيف والحدود الأوكرانية مع روسيا، قال قادة أوكرانيون إنهم يعتقدون بأن موسكو تعيد نشر قواتها للدفاع عن إزيوم بينما تبقي أعداءها في مواقعهم بقصفهم بالمدفعية.

وتقع إزيوم على نهر دونيتس على بُعد 120 كيلومترا من خاركيف على الطريق الرئيس المتجه إلى جنوب شرق البلاد.