صحيفة سعودية: نتائج الربع الأول من الميزانية تؤكد قوة وتنوع اقتصاد المملكة

أكدت صحيفة "البلاد" السعودية، اليوم الاثنين، أن نتائج الربع الأول من الميزانية العامة للسعودية، تمثل أرقاما طموحة ومؤكدة لقوة وتنوع الاقتصاد السعودي ومسارات التنمية الشاملة والمستدامة بكافة القطاعات.

وأشارت الصحيفة، في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان "أداء قوي للميزانية"، إلى أن تلك النتائج تعزز من القدرات الاقتصادية للمملكة في تحقيق مستهدفات مراحل رؤية 2030، بأن تكون المملكة في مكانها اللائق، ودورها المؤثر على كافة الأصعدة، وما تتمتع به اليوم من قدرة عالية على التنافسية العالمية.

وأضافت أن الميزانية الفصلية حققت فائضا كبيرا هو الأعلى من سنوات لتتجاوز الميزانية عجز الإيرادات إلى الفائض المتزايد؛ حيث يتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاعا قياسيا للفائض في النتائج الفصلية والنصفية القادمة، وصولا إلى نهاية العام المالي، لافتة إلى ارتفاع الإيرادات النفطية مع تحسن أسعاره في الأسواق العالمية، وتواصل القطاعات غير النفطية إسهامها المتنامي في الدخل الإجمالي للاقتصاد الوطني وارتفاع مساهمتها في الميزانية العامة؛ خاصة بعد النتائج القوية لأداء القطاعات الاقتصادية ونمو صادرات المملكة على خارطة الأسواق العالمية.