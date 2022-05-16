أردوغان ونظيره الجزائري يترأسان الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعاون بين البلدين

ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الاثنين، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعاون بين الجزائر وتركيا، وذلك بحسب ما ذكره موقع «النهار» الجزائري.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وبدأت المراسم باستقبال أردوغان لنظيره الجزائري عند البوابة الرئيسية للمجمع الرئاسي، تلاه عزف النشيد الوطني لكلا البلدين وإلقاء التحية على منصة الشرف، ومن ثم قدم كل زعيم وفد بلده للآخر.

ووصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأحد، إلى تركيا في زيارة رسمية تستمر على مدار 3 أيام.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب البيان، يجري الرئيس الجزائري محادثات مع نظيره التركي تتركز حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.