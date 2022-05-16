مستشار المفتي عن زيارة شوقي علام لبريطانيا: هناك ملفات مهمة لفضح الجماعات المتطرفة

قال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، إن زيارة المفتي الدكتور شوقي علام إلى بريطانيا، تأتي تلبية لدعوة رسمية من البرلمان البريطاني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه تم التنسيق مع السفارة المصرية في لندن لتعظيم الاستفادة من هذه الزيارة التي تنقسم إلى ثلاثة فعاليات.

وأشار إلى أن الفعالية الأكثر أهمية هو إلقاء المفتي كلمة رئيسية أمام البرلمان البريطاني، تتناول توضيح الكثير من القضايا المتعلقة بتصحيح صورة الإسلام وتفكيك الفكر المتطرف واستغلال الجماعات المتطرفة للدين، وتجربة التعايش السلمي في مصر.

ونوه بأن هناك ملفات مهمة لفضح الجماعات المتطرفة النشطة في بريطانيا وغيرها.

ولفت إلى أن الزيارة تتضمن إلقاء المفتي محاضرات أمام جامعات مرموقة، ولقاءات مع مراكز الأبحاث.