أكد الجابوني، ماليك إيفونا، مهاجم الأهلي السابق، أن يضع في حسابته العودة لمصر قريبا، كاشفا عن ذكرياته داخل القلعة الحمراء.

وقال إيفونا، في حديثه عن الأهلي، عبر قناة "الحياة": «جماهير الأهلي أفضل مشجعين في العالم، وأتابع كل أخبار النادي وهم أسرتي الثانية، والأهلي له مكانة خاصة في قلبي».

وأضاف: «مصر بلدي الثاني، ومتعة كبيرة بالنسبة لي أن أعود لمصر وأتمنى ذلك من خالص قلبي، أعلم جيدًا قيمة مصر، وفي حساباتي بقوة أن أعود قريبا».

وشدد: «أعرف بعض اللاعبين في الأهلي حاليا، خاصة الذين لعبت معهم مثل رامي ربيعة وعمرو السولية الذي أصبح رمزًا للفريق، وأعرف أليو ديانج وهو لاعب قوي جدًا، وأفشة وصلاح محسن وأيمن أشرف ومحمد هاني لاعب رائع».

وعن أجمل أهدافه مع الأهلي، أتم حديثه قائلا: «هدفي في مرمى الزمالك، إذ أنه أفضل فريق في مصر بعد الأهلي ولديه مشجعين بالملايين».