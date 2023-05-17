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كشف ملابسات تداول فيديو عن تغيب شخص في قنا

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 11:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 11:59 م

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول فيديو على الفيسبوك يتضمن استغاثة بشأن تغيب شخص في قنا.

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول مقطع الفيديو، وبفحصه تبين أنه بتاريخ 12 الجارى تبلغ لمركز شرطة قنا من شقيق المعنى بالفحص بتغيب شقيقه عقب خروجه من منزلهم بتاريخ 8 الجارى لقيام والده بتعنيفه.

وبتاريخ 13 الجارى حضر لديوان المركز المُبلغ وبرفقته شقيقه المُتغيب وقرر بعودته وأنه كان متواجد خلال فترة غيابه للعمل بمدينة القاهرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.


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