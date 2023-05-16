أشرف رشاد: القضية الفلسطينية تستدعي التكاتف معها لوقف العدوان الإسرائيلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شارك المهندس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية البرلمانية، في حفل السفارة الفلسطينية لدى مصر بالذكرى الـ75 لنكبة الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك تلبيةً لدعوة السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، وبحضور لفيف من الشخصيات العامة المصرية والعربية ونواب البرلمان المصري.

وأكد "رشاد" موقف مصر الثابت بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تقديم الدعم لأشقائها الفلسطينين في قضيتهم المحورية حتى يتمكنوا من إقامة دولتهم المشروعة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح رشاد أن قضية فلسطين قضية أمة عربية بأكملها يستدعي معها التكاتف وتعزيز العمل العربي المشترك لوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي وانهاء الاستيطان.