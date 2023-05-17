الداخلية تضبط هاربا من تنفيذ 137 حكما قضائيا

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تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط هارب من تنفيذ 137 حكما قضائيا.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن التماس أحد المواطنين لتنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه ضد أحد الأشخاص بالشرقية.

وبالفحص تبين أن المحكوم عليه عامل مقيم بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية، مطلوب للتنفيذ عليه في 137 حكما بتهم "تبديد ، إيصال أمانة"، منهم الحكم الصادر في القضية الواردة بالالتماس المُشار إليه بتهمة "تبديد"، والمقضي فيها بالحبس لمدة ثلاث سنوات وكفالة 3000 جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد مكان اختبائه وتم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة .. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.