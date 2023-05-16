على هامش عمليات الهدم الواسعة للمقابر في عدة مناطق من قرافة الإمام الشافعي، اكتشفت مجموعة من الباحثين الهواة والمستقلين شاهد قبر لسيدة يعود تاريخه إلى 1170 عاما، أي أكثر من 11 قرنا.

وأعلن الباحث البارز في مجالات التراث د. مصطفى الصادق اكتشاف هذا الشاهد بصحبة عدد من الباحثين الشباب، هم إبراهيم المصري طايع ومحمد عبدالملك وسارة حسن وحسام عبدالعظيم.

وعبر صفحته على "فيسبوك" كتب الصادق إنهم لاحظوا تهدم جانب من حوش به عدد من المقابر، حيث كان الشاهد الحجري للقبر المكتوب بالخط الكوفي غير المنقوط مستخدما سلفا في إنشاء جدار.

وبالاستعانة بالمتخصص د. فرج الحسيني تبين أن الشاهد الحجري كان لقبر سيدة تدعى أمامة بنت محمد بن يحيى بن خالد، وأنها توفيت في ذي الحجة عام 221 أو 229 هجرية.

وأوضح الصادق أنه تم تسليم الشاهد لوزارة الآثار.