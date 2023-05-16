محافظ الدقهلية يشهد استلام 500 ألف زريعة أسماك بلطي لإلقائها بفروع النيل

شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، استلام 500 ألف ذريعة سمكية من أسماك البلطي دعما من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وقرر المحافظ، تشكيل لجنة تضم في عضويتها محمد حمص، المشرف على إدارة تطوير بحيرة المنزلة وتنمية الثروة السمكية، وفهمي علام، مدير إدارة الثروة السمكية، والمهندس محمد البساطي مدير منطقة الدقهلية فرع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والمهندس إبراهيم طلعت مدير مكتب مصايد المنصورة التابع للجهاز، وممثل عن الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالمنصورة؛ للإشراف على أعمال إلقاء الزريعة بفروع النيل بنطاق مدن الدقهلية لدعم وتنمية الثروة السمكية.

ويتم العمل في إلقاء الذريعة المشار إليها في نطاق مدينة طلخا والمنصورة ومركز المنصورة بقرية الخيارية ومنطقة قولونجيل.

وأوضح المشرف العام على إدارة تطوير بحيرة المنزلة وتنمية الثروة السمكية بالدقهلية، أن الكمية المشار إليها تم إمداد المحافظة بها من خلال مفرخ صان الحجر بالشرقية، التابع لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وأكد محافظ الدقهلية، أن ذلك يأتي في إطار خطة تنمية الثروة السمكية بالمحافظة، مشيرا إلى أن تنمية الثروة السمكية الهدف منها هو زيادة المخزونات السمكية، وتنفيذ خطة المحافظة بالتنسيق والتعاون مع الجهاز في تنمية الموارد الطبيعية وتغذيتها بالزريعة ذات الجودة العالية، لتلبية احتياجات المواطنين من الأسماك وتحقيق الاكتفاء الذاتي وخدمة الصيادين.