بوتين يصل إلى الصين في زيارة دولة تستمر يومين

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، مساء اليوم الأربعاء، في زيارة دولة تستمر يومين، هي الأولى له منذ إعادة انتخابه رئيسا، بحسب ما أورده موقع قناة"آر تي عربية".

ووفقا للبروتوكول الدبلوماسي، فإن "زيارة دولة" هي الأعلى مستوى في تدرج الزيارات الخارجية لقادة الدول.

وصرح مساعد بوتين للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، في وقت سابق بأنه لم يكن من قبيل الصدفة أن يتم اختيار الصين لتكون أول وجهة خارجية للرئيس بوتين.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ردا لزيارة مماثلة قام بها الزعيم الصيني شي جين بينج لروسيا العام الماضي.