الحكومة: مديرة صندوق النقد الدولي لم تطالب مصر بتنفيذ إجراءات قاسية

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا لم تطالب مصر بتنفيذ إجراءات قاسية في تصريحاتها الأخيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن مديرة الصندوق تحدثت عن ضرورة تطبيق برنامج الإصلاح من دون أن تذكر كلمة قاسية.

وأشار إلى أن هناك اتفاقًا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكن ذلك لا يمنع أن المشاورات مع وفد الصندوق ستكون مثمرة وستسعى لمراجعة المستهدفات.

وأوضح أنه لا يوجد ما يمنع من إمكانية بحث الأمر مع الصندوق لمراجعة توقيت اتخاذ بعض القرارات، مؤكدا أن الصندوق يعي التحديات والأبعاد المحيطة بمصر.

وجدّد التأكيد على أنه لا يوجد ما يمنع من إجراء حوار مع وفد الصندوق مع وصوله لمصر، ومحاولة مراجعة توقيتات بعض المستهدفات.