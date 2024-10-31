نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، عن رئيس مكتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قوله إن "هجوم الكيان الصهيوني علينا كان يائسا، وسنرد عليه ردا قاسيا ومؤلما".

وأضاف: "دفاعاتنا منعت طائرات الكيان الصهيوني من اختراق أجوائنا وأضرار الهجوم كانت طفيفة".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن صباح السبت، انتهاء هجومه على إيران، بعد شن 3 موجات من الضربات.

وقال إن طائراته "قصفت منشآت تصنيع صواريخ استخدمت لإنتاج الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل، على مدى العام الماضي"، بحسب "سكاي نيوز عربية".

كما أوضح جيش الاحتلال أنه "قصف مصفوفات صواريخ أرض جو، وقدرات طيران إيرانية إضافية كانت تهدف إلى تقييد العملية الجوية الإسرائيلية في إيران".

وأضاف أنه "استكمل ضربات موجهة ودقيقة على أهداف عسكرية بعدد من المناطق في إيران"، مشيرا إلى أن طائراته "عادت بأمان" بعد شن الهجوم.

كما هدد جيش الاحتلال بأنه "إذا اقترف النظام الإيراني خطأ بدء جولة جديدة من التصعيد، فسوف نكون ملزمين بالرد".