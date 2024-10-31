محكمة ألمانية تصدر أحكاما بالسجن على مناهضي إجراءات مكافحة كورونا

أصدرت محكمة في ألمانيا أحكاما بالسجن بحق ثلاثة رجال لقيامهم بالتخطيط لاستخدام العنف في مقاومة إجراءات مكافحة فيروس كورونا خلال تفشي الوباء.

وقضت المحكمة الإقليمية في مدينة كوبلنز بغرب ألمانيا بالسجن لمدة عامين وتسعة أشهر بحق المتهم الرئيسي- 39 عاما لتأسيس منظمة إجرامية وتشكيل جماعة مسلحة.

وصدر حكم على المتهمين الآخرين بالسجن لمدة سنة وثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، وسنة ونصف على التوالي ، ويجب أيضا على كل واحد منهما دفع غرامة قدرها 1000 يورو (1080 دولار).

ووفقا للمحكمة، شكل المتهمون الثلاثة معا مجموعة تسمى بالادين ، وكان زعيمها الرجل البالغ من العمر 39 عاما.

وكان هدف المجموعة هو الدفاع عن نفسها ضد الإجراءات الحكومية خلال تفشي الوباء، باستخدام قوة السلاح إذا دعت الضرورة . واستمعت المحكمة إلى أنه تم انتاج أسلحة باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتردد أنه تم أيضا إجراء تدريبات شبه عسكرية.