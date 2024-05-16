صحة قنا تعقد ورشة تدريبية حول مهارات التواصل الفعال

نظمت إدارة التدريب بمديرية الصحة بمحافظة قنا، اليوم الخميس، ورشة تدريبية تحت عنوان "مهارات التواصل الفعال" لعدد من العاملين بقطاع الصحة، وذلك استكمالاً لتطوير الأفراد العاملين بالقطاع الصحي بهدف رفع مستواهم الفكري وتحسين أداءاهم الوظيفي.

وأكد الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أن التدريب الذي أشرفت عليه الدكتورة نرمين دنقل مديرة إدارة التدريب، ناقش العديد من الأمور والتي من أهمها الارتقاء بمستوى خدمة المواطنين، وتنمية ودعم جسور التواصل بين مقدمي الخدمة الصحية والمواطنين، وكذلك التواصل الجيد مع المواطنين، وسرعة الاستجابة لشكواهم واقتراحاتهم، وبناء علاقة تواصل بين المواطنين، وإدارة الخدمات الصحية بالمنشآت الصحية بالمحافظة.

وأشار بدران، إلى أن الورشة تهدف إلى تطوير التعامل الشخصي ضمن منظومة التعامل مع المواطنين وخلق بيئة إيجابية بين المواطن والمنشأة الصحية، وتفهم احتياجات المرضى وأسرهم من المواطنين.

وناقشت الورشة طرق الارتقاء بمستوى حل المشكلات في بيئة العمل الفعلية، وصولا لحل المشكلات الجماهيرية والاستجابة الواعية لاستفسارات وشكاوى المواطنين واستيفاء الحلول من المسئولين.

وأوضح وكيل صحة قنا، طريقة تطوير التواصل بين أفراد الفريق للوصول إلى تطوير وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن وسرعة الاستجابة الواعية وتذليل العقبات في تواصل المواطنين مع مقدمي الخدمة الطبية ومسئولي الإدارة الطبية.