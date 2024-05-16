أنطونيو جوتيريش: حرب غزة جرح مفتوح قد يسبب عدوى بجسد المنطقة

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن الحرب الإسرائيلية على غزة "جرح مفتوح قد يتسبب بعدوى في جسد المنطقة بأسرها"، مؤكدا أن الهجوم على مدينة رفح "غير مقبول".

وأضاف جوتيريش، خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ33 المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة، أن "الحرب في غزة جرح مفتوح قد يتسبب بعدوى في جسد المنطقة بأسرها"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأكد أن "أي هجوم على رفح غير مقبول، ومن شأنه إحداث موجة أخرى من الألم والبؤس"، مشدداً على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج فورا وبدون شروط عن جميع الرهائن وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة".

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن الصراع في غزة هو "الأكثر فتكا بالنسبة للمدنيين وعمال الإغاثة والصحفيين وموظفي الأمم المتحدة"، من بين كل ما شهده من نزاعات منذ توليه منصبه.

في السياق ذاته، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة انزعاجه "الشديد" من التوترات بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مشيراً إلى "زيادة كبيرة في إنشاء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وعنف المستوطنين، واستخدام الجيش الإسرائيلي للمفرط للقوة، وعمليات الهدم والإخلاء.

وتابع: "ما من وسيلة دائمة لإنهاء مسلسل العنف والاضطرابات سوى الحل القائم على وجود دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، مع القدس عاصمة لكلتا الدولتين".