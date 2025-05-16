قال رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، إن الحكومة الفلسطينية أعدّت برامج ومشروعات تفصيلية وجاهزة للانطلاق نحو عقد مؤتمر لإعادة الإعمار فور انتهاء الحرب، وسيعقد هذا المؤتمر – وفق ما هو متفق عليه – في القاهرة.

وحول إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني في مقابلة خاصة مع الإعلامي أحمد أبوزيد على قناة القاهرة الإخبارية، أنه «لا توجد مؤشرات واضحة حتى اللحظة على وجود قرار إسرائيلي جاد بهذا الشأن، ما يعطّل باقي المسارات»،

وأكد في الوقت ذاته وجود تنسيق مستمر مع الجانب المصري للتحضير الفوري لعقد مؤتمر الإعمار بمجرد إعلان وقف إطلاق النار.