 ميرتس يجدد انتقاده لفانس بسبب تصريحاته بمؤتمر الأمن في فبراير الماضي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ميرتس يجدد انتقاده لفانس بسبب تصريحاته بمؤتمر الأمن في فبراير الماضي


نشر في: الجمعة 16 مايو 2025 - 8:37 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 مايو 2025 - 8:37 ص

جدد المستشار الألماني فريدريش ميرتس انتقاده لنائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بسبب تصريحات أدلى بها في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير الماضي.

وقال ميرتس لإذاعة /زد دي إف/ العامة يوم الخميس: "لقد كان ذلك تجاوزا للحدود. حتى نائب الرئيس الأمريكي ليس له الحق في قول شيء كهذا في ألمانيا".

وأثار فانس غضب القادة الأوروبيين عندما وبخهم علنا في خطاب مثير للجدل في المنتدى السنوي في ميونخ، متهما إياهم بتقييد حرية التعبير، وتعريض الديمقراطية للخطر، واستبعاد الأحزاب الشعبوية، والفشل في الاستماع إلى المعارضين للهجرة.

وفي مقابلة نشرت قبل الخطاب، انتقد أيضا التيار السياسي الرئيسي في ألمانيا لرفضه التعاون مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف المناهض للهجرة، والذي حل ثانيا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير خلف المحافظين بزعامة ميرتس.

وتحدث ميرتس مع فانس خلال المؤتمر ومن المتوقع أن يلتقي به مرة أخرى خلال زيارة قادمة إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


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