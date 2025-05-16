وزير نمساوي يشيد بتشديد ألمانيا الرقابة على الحدود

أشاد وزير الاقتصاد النمساوي فولفجانج هاتمانسدورفر بتشديد ألمانيا للرقابة على الحدود، والذي يتضمن طرد طالبي اللجوء من هناك.

وقال الوزير المنتمي لحزب الشعب النمساوي المحافظ في المدونة الصوتية "تيبول بريفينجس" اليوم الجمعة: "أنا سعيد وممتن لحدوث تحول جذري في سياسة الهجرة في ألمانيا"، واصفا إياه بالنهج الصحيح.

وأضاف هاتمانسدورفر: "يجب أن نكون قادرين على اختيار من يأتي إلينا"، مشيرا إلى أن الهدف في النهاية هو تأمين الحدود الخارجية لأوروبا.

وفي الأسبوع الماضي أمرت الحكومة الألمانية الجديدة بتشديد الرقابة على الحدود مع جميع الدول المجاورة، بما في ذلك النمسا. كما سمح وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت بطرد طالبي اللجوء على الحدود، باستثناء الفئات الضعيفة مثل النساء الحوامل والأطفال.

ورحب هاتمانسدورفر بهذا التحول في سياسة الهجرة الألمانية، وقال: "من يحتاج حقا إلى اللجوء يجب أن يكون له دائما مكان في أوروبا. أما من ينتهكون قوانين اللجوء لدوافع اقتصادية، فلا حاجة لهم".

وأكد وزير الداخلية الألماني دوبرينت أن تشديد الرقابة على الحدود يهدف إلى توجيه رسالة واضحة مفادها أن سياسة الهجرة في ألمانيا قد تغيرت، مضيفا أن جميع الدول المجاورة لها مصلحة في الحد من عوامل جذب المهاجرين إلى ألمانيا.