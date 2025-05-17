المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ينظم زيارة لذوي الهمم لمعرض السادات بمكتبة الإسكندرية

نظّم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالتعاون مع إدارة مكتبة الإسكندرية زيارة تثقيفية تعليمية لمعرض الرئيس الراحل محمد أنور السادات بالمكتبة، وذلك لوفدٍ من ذوي الهمم المشاركين في معسكر "أبي بكر الصديق" بمدينة الإسكندرية، والذي يعقد لأول مرة لذوي الهمم.

ورافق المشاركين خلال الزيارة الدكتور نور الدين قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى، والشيخ إسلام الأقصري مدير المركز الإعلامي بالمجلس، وعدد من منسقي المعرض، حيث جرى تعريف الوفد بأبرز المحطات التاريخية في حياة الزعيم الراحل، وتفاصيل سيرته السياسية والإنسانية مع عرض مقتنياته الشخصية، وصوره النادرة التي وثقت مراحل هامة من تاريخ مصر الحديث.

وتضمنت الزيارة عروضًا تفاعلية ومرئية من مسيرة الرئيس السادات رحمه الله، أبرزها: حرب أكتوبر المجيدة، ومبادراته للسلام، فضلًا عن شرح مبسّط تناول أثر رؤيته الوطنية في تشكيل ملامح الدولة المصرية، وقيادة مرحلة مهمة في تاريخ مصر.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الأنشطة الثقافية التي يقدمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ورئيس المجلس، وبإشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي الأمين العام للمجلس، وذلك في إطار الحرص على تعزيز الوعي الوطني والثقافي لدى ذوي الهمم، وتفعيل دورهم في حفظ الذاكرة الوطنية والمشاركة الفاعلة في خدمة الوطن ومعرفة رموزه