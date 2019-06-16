﻿«بيكو للبترول» تطلب زيادة تمويل دولارى من «العربى الإفريقى»

طلبت شركة بيكو للخدمات البترولية من البنك العربى الافريقى زيادة تمويل دولارى إلى 25 مليون دولار بدلا من 15 مليون دولار للمساهمة فى تمويل رأس المال العامل للشركة، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية لـ«مال واعمال ــ الشروق».

اضافت ان البنك العربى الافريقى وافق على منح الشركة 15 مليون دولار ضمن تمويل مشترك بقيمة 200 مليون دولار، ولكن الشركة طالبت البنك بزيادة القرض الممنوح بواقع 10 ملايين دولار.

وتسعى شركة بيكو للخدمات البترولية للحصول على 200 مليون دولار بغرض تمويل توسعات وصيانة حقول البترول المملوكة للشركة، بالاضافة إلى هيكلة مديونيات سابقة وتمويل رأس المال العامل ويشارك فى القرض تحالف بنوك اتش اس بى سى، العربى الافريقى الدولى، العربى الاردنى، المشرق الإماراتى، موريشيوس بنك.

وحصلت «بيكو» التى تعد واحدة من كبرى شركات انتاج النفط والغاز الطبيعى فى مصر، عام 2015 على تمويل بقيمة 200 مليون دولار من بنوك تش اس بى سى، والبنك الاوروبى للانشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، بغرض تعزيز الإنتاج فى الحقول الخاصة بها فى خليج السويس، وتساعد تلك الحقول على توفير الإمدادات لمحطات الكهرباء التى تعمل بالنفط والغاز الطبيعى.