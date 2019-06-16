البحرية الليبية تنقذ 91 مهاجرا شرق طرابلس

تمكنت دورية تابعة لقطاع طرابلس بحرس السواحل الليبي (الزورق فزان) من إنقاذ 91 مهاجرا غير نظامي بينهم ثلاث نساء وطفلان.

وقال مكتب الإعلام بالبحرية الليبية، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن عملية الانقاذ جرت أمس السبت، وأن جميع المهاجرين كانوا على متن قارب مطاطي على بعد 35 ميلا شمال شرق منطقة القره بوللي، شرق طرابلس.

وأشار إلى أن المهاجرين ينتمون لجنسيات أفريقية مختلفة، وجرى نقلهم بعد اكتمال عملية الإنقاذ إلى قاعدة طرابلس البحرية وإنزالهم في نقطة الإنزال الخاصة بحرس السواحل، ومن ثم جرى تسليمهم لمركز إيواء "السبعة" التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بعد تقديم ما يلزم من مساعدات إنسانية وصحية.