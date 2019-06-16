محافظ الغربية: تكثيف الحملات على المخابز والأسواق والمواد البترولية لضبط الأسعار

شنت مديرية التموين بالغربية، حملات على الأسواق لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي مجال المخابز تم ضبط 191 مخالفة تنوعت بين نقص وزن وعدم مطابقة مواصفات وتوقف وتعدي وتجميع ولوحة مواعيد وميزان حساس وكارت ذهبي وعدم ترخيص.

وفي مجال الأسواق تم ضبط 189 مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان وبيع بأزيد من التسعيرة وعدم صلاحية وعدم ترخيص وذبح خارج السلخانة وعدم وجود شهادة صحية.

كما تم ضبط 8 مخالفات مواد بترولية شملت تجميع وتصريف مواد بترولية وبوتاجاز وعدم انتظام سجل 21 بترول وعدم مزاولة نشاط بوتاجاز وعدم إتباع التعليمات.

كما قامت الحملة بضبط 45 عبوة جل شعر منتهي الصلاحية وعبوة زيت طعام بدون بيانات بوزن 10 كجم، و27 كجم لحوم خارج السلخانة وعدد 20 عبوة كريم شعر منتهي الصلاحية و250 كجم سكر تمويني ناقص الوزن و2 علبة سجاير كليوباترا بأكثر من السعر وتجميع 140 لتر سولار، كما تم ضبط 12 شمروخ ناري ألعاب و800 لتر سولار وقد تم تحرير محاضر بالمخالفات.