تنفيذ 83 ألف حكمًا قضائيًا وضبط 205 قطعة سلاح ناري في 24 ساعة



تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تنفيذ 83 ألف حكم قضائي متنوع، وضبط 205 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة.

وشن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، حملة بالاشتراك مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي بالمحافظات حملات لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 205 قطعة سلاح نارى بحوزة 167 متهمًا عبارة عن 21 بندقية آلية، 3 بندقية رصاص، 49 بندقية خرطوش، 9 طبنجات، 123 فردًا محليًا، 599 طلقة مختلفة الأعيرة، 40 خزينة متنوعة.

وضبطت الحملة، 176 قضية مخدرات بحوزة 190 متهمًا ضُبط خلالها 23 كيلو مخدرات متنوعة و3204 أقراص مخدر، وضبط 58 متهمًا مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، و3 هاربين من تنفيذ حكم المراقبة، وضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 8 متهمين ارتكبوا 10 حوادث متنوعة، و25 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، و30 قضية مصنفات متنوعة و298 دراجة نارية مخالفة.

وفحصت الحملة، 107 من سائقي بالطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 سائقين، وإعادة 9 دراجات نارية مسروقة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات .