استشاري نفسي عن تشويه «محور روض الفرج»: «سلوك عدواني يبدأ من الطفولة»

•يجب توجيه الأطفال للرسم وقيم الجمال والحفاظ على الممتلكات العامة مثل الخاصة

سلط برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء السبت، الضوء على تشويه الممتلكات العامة، خاصة بعد تداول صورًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد منها من خلال مراسل البرنامج، لكتابات على الجدرات وتشويه لمحور روض الفرج بعد مرور شهر واحد فقط على افتتاحه.

وعلق الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، موضحًا أن سلوك التشويه سلوك عدواني يبدأ منذ الطفولة وخاصة سن المدرسة؛ لذا نجد الكتابات على الجدران والمقاعد والأبواب، مؤكدًا على ضرورة توجيه الأسرة للطفل من خلال الرسم وممارسة الرياضة بدلًا من كبت انفعالاته.

وقال إن هناك مفاهيم مغلوطة في تربية الأطفال على سبيل المثال عندما يلقى ورقة في المنزل يتم تعنيفه، ولا نعلق على سلوكه إذا ألقى الورق والمخلفات في الخارج، متابعًا: «غرس مفهوم الحفاظ على الملكية العامة لأنه لا يقل أهمية عن الملكية الخاصة في الأطفال هام جدًا؛ ليحرص على ممتلكات الدولة».

وشدد على أهمية التربية الجمالية، واصطحاب الأطفال للحدائق والمنتزهات المفتوحة، والمتاحف، ودار الأوبرا، معقبًا: «هناك أماكن مجانية وليست باهظة التكاليف، ولازم أروح مع أبني عشان يعتاد قيمة الجمال لما يشوف حاجة مش حلوة يتأذى، والفقر ليس له علاقة بالناحية الجمالية».

وأكد على أهمية التوعية الدينية «إن الله جميل يحب الجمال»، ومخالفة التخريب للشرع، فضلًا عن أهمية تناول الإعلام والدراما الموضوع بشكل آخر، مضيفًا: «في فيلم الوسادة الخالية عبدالحليم كتب اسمه هو ولبني عبدالعزيز على الشجر، وغيرها من الأعمال الأخرى، أنا هنا بطلع جيل على مفاهيم غلط، فضلًا عن التحديات على الفيسبوك اللي ممكن تؤدي بحياة أحدهم مثل الجلوس في مكان معين أو النط أو السير في مكان خطر».

وأشار إلى دور الجماعات المنظمة التي تتعمد إفساد وتشويه كافة إنجازات الدولة، موضحًا أنها لا تحارب نظام سياسي، بل تحارب 90 مليون مواطن مصري، من خلال تشويه أهمية هذه الإنجازات ما يدفع البعض إلى الاستهتار بوجودها وقيمتها الجمالية.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهر مايو الماضي، محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر، والذي يربط المحور شرق القاهرة بغربها ويمتد ليصل العاصمة بمحافظات الجمهورية المختلفة وصولا إلى محافظة مطروح في أقصى شمال غرب مصر.

ويتكون محور روض الفرج من اتجاهين وعرضه 64.5 متر وبالتالي سيكون أكبر الطرق عرضا في العالم ويضم كل اتجاه 6 حارات مرورية 4 منها للسيارات الملاكي وحارتان للأتوبيس شاملة 6 منازل ومطالع بمنطقة المظلات و8 مطالع ومنازل بالدائري