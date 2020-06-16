الأردن يدين الهجوم الحوثي على مدينة نجران السعودية

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الهجوم الإرهابي من قبل الحوثيين والذي أطلق من محافظة صعدة اليمنية باتجاه مدينة نجران في المملكة العربية السعودية، بصواريخ تم اعتراضها من قبل القوات المشتركة للتحالف.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله الفايز - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - استنكار المملكة المطلق ورفضها هذا الهجوم الإرهابي الجبان، ووقوف الأردن بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وشدد السفير الفايز، على أن أمن الأردن والسعودية واحدٌ لا يتجزأ، وأي تهديد للسعودية الشقيقة مرفوض ومدان ويعتبر تهديداً لأمن المنطقة بأكملها.