 الأردن يدين الهجوم الحوثي على مدينة نجران السعودية - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 يونيو 2020 10:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الأردن يدين الهجوم الحوثي على مدينة نجران السعودية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 16 يونيو 2020 - 9:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يونيو 2020 - 9:56 م

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الهجوم الإرهابي من قبل الحوثيين والذي أطلق من محافظة صعدة اليمنية باتجاه مدينة نجران في المملكة العربية السعودية، بصواريخ تم اعتراضها من قبل القوات المشتركة للتحالف.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله الفايز - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - استنكار المملكة المطلق ورفضها هذا الهجوم الإرهابي الجبان، ووقوف الأردن بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وشدد السفير الفايز، على أن أمن الأردن والسعودية واحدٌ لا يتجزأ، وأي تهديد للسعودية الشقيقة مرفوض ومدان ويعتبر تهديداً لأمن المنطقة بأكملها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك