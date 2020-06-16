 الجيش العراقي: 18 طائرة تركية اخترقت الأجواء العراقية ‎ - بوابة الشروق
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الجيش العراقي: 18 طائرة تركية اخترقت الأجواء العراقية ‎

‏هدى أمين
نشر في: الثلاثاء 16 يونيو 2020 - 5:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يونيو 2020 - 5:49 م

أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل، بأن الجيش العراقي أعلن اختراق 18 طائرة تركية للأجواء العراقية وصولًا للشرقاط.

وكانت طائرات حربية تركية شنت غارات اليوم، على بلدة في قضاء العمادية في شمال العراق، وألحقت أضرارًا مادية في مناطق زراعية.

في حين أفادت وسائل إعلام محلية بأن المنطقة شهدت قصفًا تركيًا وإيرانيًا منذ الصباح، استهدف مقرات للعمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة إرهابيًا، وللديمقراطي الكردستاني الإيراني.

واستدعت وزارة الخارجية العراقية، السفير التركيّ لدى العراق فاتح يلدز، على خلفية القصف التركي الذي طال عددًا من المناطق شمال العراق، وسلمته مذكرة احتجاج.

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