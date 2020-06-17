تعليم الجيزة: توفير زجاجة مياه معدنية لكل طالب وإقامة مظلات أمام لجان الثانوية العامة

قال خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة إن هناك تعاونا تاما وتنسيقا كاملا بين قيادات المديرية وأعضاء مجالس الأمناء والمعلمين ونقابة المعلمين وكافة الجهات والمديريات الخدمية على مستوى المحافظة لعقد امتحانات الثانوية العامة والتي تبدأ الأحد المقبل.

وأوضح حجازى أن المديرية تهدف لإنجاح المنظومة الامتحانية التي يشارك فيها ٦٩ ألفا و٨٤٩ طالبا وطالبة يؤدون امتحاناتهم أمام ١٩٣ لجنة رئيسية تغطي كافة الإدارات التعليمية.

وذكر أنه إلى جانب إجراءات التعقيم والتطهير اليومية التي تقوم بها لجان متخصصة تم الاتفاق على توفير زجاجة مياه معدنية لكل طالب وإقامة مظلات أمام اللجان لحماية الطلاب أثناء الدخول والوقوف في طوابير التفتيش والتعقيم حيث يتولى بدوى علام رئيس مجلس الآباء والأمناء على مستوى الجيزة ومعه أعضاء المجلس ورؤساء مجالس أمناء الإدارات على توفير زجاجات المياه المعدنية وتسليمها للطلاب.

كما تم الاتفاق مع محمد عبد الله أمين عام نقابة المعلمين على مستوى الجمهورية، على تجهيز وتعقيم استراحات الملاحظين والمصححين يوميا على مدار أيام الامتحانات مع توفير كافة احتياجاتهم ومستلزماتهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

وأعلن حجازى أن المديرية بدأت إنشاء مظلات أمام كافة لجان الجيزة؛ حرصا على الطلاب من حرارة الشمس أثناء الدخول وتمهيدا للتعقيم والتجهيز قبل بدء اللجنة، لافتا إلى تشكيل غرف عمليات للثانوية العامة بالمديرية والإدارات لتلقي أية ملاحظات من جانب المعلمين والطلاب وأولياء الأمور ووضع حلول فورية لكافة المشكلات التى تظهر قبل وأثناء وبعد الامتحانات اليومية.