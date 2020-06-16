الجيش الهندي يعلن مقتل 20 من عساكره جراء اشتباك مع القوات الصينية

أعلن الجيش الهندي، اليوم الثلاثاء، مقتل 20 من عساكره جراء الاشتباك العنيف مع القوات الصينية على الحدود بين البلدين، وذلك وفقًا لما أورده موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء الثلاثاء.

وقال الجيش الهندي، في بيان، إن 17 عسكريا فارقوا الحياة جراء إصابتهم بجروح خطيرة خلال الاشتباكات مع القوات الصينية في منطقة لاداخ بوادي نهر غالوان على الحدود بين البلدين، فضلا عن ضابط وجنديين اثنين قتلوا خلال المواجهة سابقا.

وذكر البيان أن كلا من الجيشين الهندي والصيني أخرجا قواتهما من المنطقة التي وقعت فيها الاشتباكات.

بدورها، نقلت وكالة «ANI» الهندية عن مصادر عسكرية قولها إن خسائر الجيش الصيني جراء المواجهات بلغت 43 قتيلا ومصابا بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الهندي، في وقت سابق من الثلاثاء، مقتل 3 من عساكره بينهم ضابط برتبة عقيد؛ جراء اشتباك عنيف مع عناصر القوات الصينية في منطقة لاداخ، في تصعيد يعتبر الأخطر منذ 5 عقود على الحدود بين البلدين.

وذكرت مصادر مطلعة لوسائل إعلام في الهند أن قوات البلاد عبرت مرتين خط الحدود في 15 يونيو لأنشطة غير قانونية واستفزت أفراد القوات الصينية ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين تسببت في خسائر بين صفوفهما.

وأعلنت الخارجية الصينية أنها سلمت الهند مذكرة احتجاج على الحادث، بينما قالت مصادر دبلوماسية إن الجانبين ينويان عقد اجتماع لحلحلة هذا التصعيد الذي أسفر، حسب ما ذكره الإعلام الصيني، عن سقوط قتلى بين صفوف كلا الطرفين.

بدورها، أكدت وزارة الدفاع الصينية سقوط ضحايا جراء «الاشتباك بالأيدي» دون توضيح هويتهم، واتهمت الهند بالتخطيط لشن «هجوم استفزازي».