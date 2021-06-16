أبو الغيط: الفلسطينيون يتعرضون لنوع من الاحتلال اختفى من الدنيا كلها

شدد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أهمية الدور الذي لعبه الإعلام العربي، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وقال أبو الغيط، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ51 لمجلس وزراء الإعلام العرب، صباح الأربعاء، إن الجميع لاحظ حدوث تغير نوعي في الإعلام العالمي تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى إبراز جرائم الاحتلال الإسرائيلي والتعاطف العالمي مع الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن هذا الأمر يقتضي من الإعلام العربي بذل المزيد من الجهود من أجل الاستفادة منه والبناء عليه وتعزيزه، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بتطوير الإعلام العربي لتوجيه رسائل واضحة للخارج.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني نجح، خلال الفترة الماضية، في توصيل قضيتهم إلى الملايين حول العالم، وهو ما يجب الافتخار به، مشيرًا إلى تعرض الفلسطينيين لنوع من الاحتلال اختفى من الدنيا ولم يعد له وجود سوى في فلسطين.