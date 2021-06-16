الفيضانات والانهيارات الأرضية تودي بحياة 3 أشخاص في نيبال

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قال مسؤولون إن 3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم عقب أن ضربت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الموسيمية عدة مناطق في البلاد في وقت متأخر من أمس الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الشرطة النيبالية باستانتا باهادور كونوار، إن فرق الانقاذ انتشلت 3 جثث، اثنان في غرب نيبال وأخرى في وسط البلاد.

وقال كونوار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا): "القوات الأمنية تعمل مع السكان المحليين لإنقاذ الأسر المتضررة ونقلها لأماكن أكثر أمنا".

ومازال البحث جاريا عن سبعة أشخاص مفقودين، وفقا لما قاله بابورام كانال، المسؤول بمنطقة سيدهوبالشوك المتضررة.

وأسفر هطول الأمطار لأكثر من 3 أيام عن ارتفاع منسوب نهر ميلامشي، وغمر عدة منازل والحاق الضرر بجسور وطرق في منطقتين بشمال غرب كاتمندو.

وقال كانال لـ(د.ب.ا): "لم نتمكن من تقييم الحجم الحقيقي للضرر".