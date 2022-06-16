ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 24% مع استمرار تراجع الإمدادات من روسيا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية، اليوم الخميس، مرة أخرى، بعد إشارة روسيا إلى خفض أكبر لإمدادات الغاز الطبيعي عبر أكبر خطوط النقل إلى أوروبا.

وارتفع سعر العقود الآجلة القياسية للسوق الأوروبية بنسبة 24% بعد ارتفاعه خلال الأسبوع الحالي بنسبة 46%.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن نطاق تراجع الإمدادات من الغاز الطبيعي الروسي اتسع حيث أعلنت شركات أوروبية عديدة مثل إيني وإنجي ويونيبر أنها تسلمت كميات أقل من الغاز الطبيعي الروسي.

وقالت ألمانيا إن تراجع الإمدادات القادمة عبر خط نورد ستريم خلال الأيام الأخيرة له "دوافع سياسية" من جانب روسيا، في حين تقول شركة جازبروم الروسية المصدرة للغاز إنها اضطرت لخفض الضخ عبر الخط بسبب تأخر في عمليات إصلاح توربينات في محطة أساسية على الحدود الألمانية.

وأفادت شركة "إيني" الإيطالية بأن شركة "جازبروم" الروسية تواصل ضخ إمدادات غاز أقل لإيطاليا لليوم الثاني، حيث بلغت الكميات التي وصلت اليوم إلى 65% من الكميات المطلوبة ليوم الخميس.

وتم إبلاغ الشركة الإيطالية أمس بأن التدفقات ستتراجع بـ 15%، لتنضم الشركة بذلك لقائمة آخذة في الاتساع من شركات تضررت إمداداتها جراء تصاعد التوترات بين موسكو وأوروبا.

وأوضحت إيني أن كمية الغاز التي طلبتها من الغاز لليوم أعلى بنحو 44% عن اليوم السابق، وذلك للتعويض جزئيا عن الكمية التي لم تتسلمها يوم أمس.

وارتفع سعر الغاز الطبيعي الهولندي وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية بنسبة 21% إلى 50ر145 يورو لكل ميجاوات/ ساعة تسليم الشهر المقبل كما ارتفع سعر الغاز البريطاني بنسبة 20%.

وارتفع سعر الكهرباء في ألمانيا تسليم الشهر المقبل بنسبة 27%.