 اجتماعات بنك التصدير والاستيراد الإفريقي.. الرئيس السيسي يشاهد فيلما بعنوان إفريقيا تحديات وطموحات - بوابة الشروق
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اجتماعات بنك التصدير والاستيراد الإفريقي.. الرئيس السيسي يشاهد فيلما بعنوان إفريقيا تحديات وطموحات

هديل هلال
نشر في: الخميس 16 يونيو 2022 - 10:40 ص | آخر تحديث: الخميس 16 يونيو 2022 - 10:40 ص

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، فيلمًا تسجيليًا بعنوان «إفريقيا تحديات وطموحات»، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الإفريقي رقم 29، بمساهمة بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي «أفريكسم بنك» AAM2022، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، الاجتماع السنوي الإفريقي رقم 29، بمساهمة بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي «أفريكسم بنك» AAM2022، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتنعقد الاجتماعات السنوية لهذا العام بعنوان «تحقيق إمكانات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في حقبة ما بعد COVID-19 - الاستفادة من قوة الشباب».

وتشمل أبرز فعاليات الاجتماعات السنوية لعام 2022 -التي تعقد بحضور فعلي للمرة الأولى منذ استضافتها العاصمة الروسية موسكو عام 2019- ندوة واجتماعا للمجموعة الاستشارية لتمويل التجارة وتنمية الصادرات في إفريقيا، والاجتماع العام السنوي للمساهمين في «أفريكسم بنك».


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