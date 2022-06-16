سجلت أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري في الولايات المتحدة أكبر ارتفاع لها منذ ثلاثة عقود، مما يزيد الضغوط على المشترين المحتملين للمنازل ويخفض الأسعار.

وبحسب بيان صادر عن مؤسسة التمويل العقاري الأمريكية /فريدي ماك/ اليوم الخميس بلغ متوسط الفائدة على قروض التمويل العقاري لمدة 30 عاما خلال الأسبوع الحالي 78ر5% مقابل 23ر5% خلال الأسبوع الماضي، لتسجل أكبر زيادة أسبوعية منذ 1987.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن فائدة التمويل العقاري في الولايات المتحدة تتبع العائد على السندات العشرية الأمريكية الذي وصل في الأسبوع الماضي إلى 3% لأول مرة منذ 2018.

يأتي ذلك في حين ارتفع معدل التضخم لأسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، وهو ما يشير إلى أن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي سيواصل مسيرة الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة الرئيسية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن سوق الإسكان الأمريكية التي شهدت طفرة كبيرة في الأسعار خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، بدأت تتباطأ بعد الارتفاع السريع خلال العامين الأخيرين، بفضل إجراءات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لكبح جماح التضخم.

كان مجلس الاحتياط الاتحادي قد قرر أمس زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس وهي أكبر زيادة منذ 1994، في حين أشار مسؤولو المجلس إلى اعتزامهم زيادة الفائدة مرة أخرى بما بين 50 و75 نقطة أساس خلال الاجتماع المقرر في يوليو المقبل.

ووفقا للأرقام الحالية، فإن المقترض الذي يحصل على قرض تمويل عقاري في الولايات المتحدة بقيمة 300 ألف دولار ليتم سداده على مدى 30 عاما سيدفع قسطا شهريا قدره 1756 دولار أي بزيادة قدرها 474 دولار تقريبا عن متوسط القسط في نهاية العام الماضي.

في حين سيدفع المشتري الذي يحصل على قرض بقيمة 600 ألف دولار أكثر من 3500 دولار شهريا بزيادة قدرها 950 دولار تقريبا عن القسط لشهري لنفس قيمة القرض في نهاية العام الماضي.