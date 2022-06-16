 أعضاء لجنة العفو: خروج مجموعة جديدة بقرارات رئاسية وإخلاء سبيل محبوسين احتياطيا - بوابة الشروق
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أعضاء لجنة العفو: خروج مجموعة جديدة بقرارات رئاسية وإخلاء سبيل محبوسين احتياطيا

تعبيرية
تعبيرية
أحمد بدراوي
نشر في: الخميس 16 يونيو 2022 - 1:48 م | آخر تحديث: الخميس 16 يونيو 2022 - 1:48 م

أعلن منذ قليل، عبر حساباتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»، أعضاء لجنة العفو الرئاسي، طارق الخولي، محمد عبدالعزيز، طارق العوضي، إن هناك بشرى جديدة اليوم الخميس، بالإفراج عن مجموعة جديدة بقرارات عفو رئاسي من المحكوم عليهم.

وأضافوا: «هناك مجموعة يتم إخلاء سبيلهم من الحبس الاحتياطي».

وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 260 لسنة 2022، بالعفو عن عقوبة السجن المقضي بها على المحكوم عليهم، سعيد عطية إبراهيم، ومحمد عيد الغريب، ومحمد مرسي محمد مرسي، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية.


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