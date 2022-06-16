الخارجية الهندية: نريد أن تكون رابطة جنوب شرق آسيا رابطة قوية وموحدة

أكد وزير الشئون الخارجية الهندي "إس . جايشانكار"، رغبة بلاده في أن تكون رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان"، قوية وموحدة وتنعم بالازدهار، مؤكدا تأييد الهند لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق ذلك.

وقال وزير الشئون الخارجية الهندي، في معرض كلمة ألقاها خلال الاجتماع الخاص لوزراء خارجية رابطة آسيان والهند في نيودلهي، إن الرابطة تقف شامخة كمنارة للعولمة والتعددية والإقليمية، وأنها نجحت في ترسيخ مكانتها في المنطقة ووضعت أساسا للبنية الاقتصادية والاستراتيجية المتطورة في منطقة الاندو / باسيفيك .

وأضاف جايشانكار، أن دور رابطة آسيان الآن ربما يكون الآن أكثر أهمية مما كان عليه في أي وقت مضى، وذلك في ظل التحديات الجيوسياسية وحالة الغموض التي يواجهها العالم، وأن هناك اعترافا تاما بدور الرابطة الرئيسي في منطقة الاندو / باسيفيك.

ومضى وزير الشئون الخارجية الهندي قائلا إن "الارتباط الجيد بين الهند والرابطة يجعلهما في وضع جيد للترويج للعولمة اللامركزية ولسلاسل الإمداد الموثوق بها والتي يحتاجها المجتمع الدولي، وأنه من المهم أن يتم تحديد مجموعة جديدة من الأولويات مع ضمان التنفيذ المبكر للمبادرات المشتركة".

تجدر الإشارة إلى أن الهند تستضيف الاجتماع الخاص لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لقيام علاقات هندية مع أعضاء الرابطة على أساس الحوار وبمناسبة مرور عشرة أعوام على إقامة شراكة استراتيجية هندية مع الرابطة .