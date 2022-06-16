‎ينظم قطاع الإعلام والاتصال بالأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، الاجتماع الثاني لفريق الخبراء الإعلاميين المعني بخطة عمل الاستراتيجية الإعلامية العربية، يومي الأحد والاثنين المقبلين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات ذات صفة مراقب.



ويأتي الاجتماع تنفيذا للتوصيات الصادرة عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في اجتماعه الأخير ببغداد في مارس الماضي.



‎وصرح السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بأن مهمة فريق العمل تتمثل في تقييم مسار تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية العربية، بما في ذلك تشخيص العقبات الموضوعية التي اعترضت هذه الوثيقة التوجيهية المعتمدة من طرف مجلس وزراء الإعلام العرب منذ 2017، وذلك ضمن تصور منهجي فعال ووفق جدولة زمنية محكمة وأولويات قابلة للتنفيذ.



وأوضح خطابي أن المجلس قرر خلال دورته الأخيرة المنعقدة في يونيو 2021 تمديد العمل بهذه الاستراتيجية لمدة 5 سنوات إضافية.



وأشار خطابي إلى أن الاستراتيجية ترتكز على 5 محاور رئيسية في صدارتها مواصلة الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية، ومحاربة الإرهاب والتطرف، وخدمة التنمية المستدامة، وتثمين الصورة الحضارية والثقافية للشخصية العربية، فضلا عن الارتقاء بالأداء الإعلامي عبر برامج وشراكات للتدريب بتعاون وثيق مع المنظمات الإعلامية المعنية.



ومن المقرر عرض نتائج أعمال الفريق على اللجنة الدائمة للإعلام العربي لاتخاذ توصيات بشأنها تمهيداً لعرضها على الدورة المقبلة لمجلس وزراء الإعلام العرب.